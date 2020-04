AGU não entrega à Justiça resultado de exames de coronavírus de Bolsonaro

Conjur - Nesta segunda-feira(27/4), decisão da 14ª Vara Cível Federal de São Paulo havia determinado à União que fornecesse ao jornal O Estado de S. Paulo, em 48 horas, os "os laudos de todos os exames aos quais foi submetido" o presidente da República "para a detecção da Covid-19".

Nesta quinta-feira (30/4), a AGU informou que enviou à Justiça Federal de São Paulo um relatório médico, datado de 18 de março. O documento atesta que o presidente Jair Bolsonaro encontrava-se 'assintomático' e teve resultado negativo para dois testes, realizados no mesmo mês, aos quais o presidente foi submetido. As informações são do próprio jornal.

A AGU, no entanto, entregou apenas esse relatório, e não a cópia dos laudos dos exames, conforme havia sido solicitado pelo veículo e determinado pela Justiça.

O jornal também informa que, diante do ocorrido, decidiu pedir à Justiça federal uma apuração por descumprimento de ordem judicial.

