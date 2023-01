AGU vai pedir a Bolsonaro e ao PL ressarcimento de gastos de campanha pagos com cartão corporativo

Apoie o 247

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU) estuda pedir a Jair Bolsonaro (PL) um ressarcimento por seus gastos com o cartão corporativo da Presidência da República, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, a AGU vai confrontar justificativas para o uso do dinheiro público e o período que foi utilizado e, a partir disso, concluir pela necessidade de pedir reparação ao erário, ou seja, a devolução do dinheiro.

“A pasta está cruzando informações das despesas do cartão com datas da campanha e pré-campanha presidencial. Se forem constatados gastos com fins eleitorais, estes teriam que ter sido restituídos pela campanha do candidato”, destaca o texto.

Além de Bolsonaro, o PL, seu partido, também pode ser convidado a pagar a fatura. O levantamento parcial deve ser concluído na semana que vem. A orientação, inclusive, é que o trabalho seja conduzido de maneira “discreta” e “exclusivamente técnica”.

