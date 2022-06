Ala do Psol se desfilia em protesto à chapa Lula-Alckmin e à federação com Rede

Apoie o 247

247 - Mais de 100 integrantes do PSOL, entre eles Plinio de Arruda Sampaio Júnior, anunciaram a desfiliação em massa da sigla nesta quarta-feira (1), por meio da carta intitulada "Ruptura com o PSOL" e publicada em um site próprio. Eles criticaram adesão da legenda à chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) e a formação de uma federação com a Rede.

"Entendemos que o giro político e ideológico que representa a adesão à candidatura LulaAlckmin e à federação com a Rede representa um golpe irreparável ao projeto original e aos militantes que construíram o partido como um instrumento de luta dos trabalhadores", apontou um trecho do documento.

Segundo a carta, "em 2022, a direção do partido traiu as deliberações do congresso (do PSOL) e acatou uma chapa de frente com inimigos históricos da classe trabalhadora".

"Além disso, deliberou, sem nenhuma discussão com a base militante, uma federação partidária com a REDE Sustentabilidade, partido ecocapitalista financiado pelo grande capital, que cooperou com inúmeras contrarreformas, como a reforma da Previdência, e que se posiciona contrariamente às pautas históricas do feminismo", continuaram.

