Alcolumbre apresenta requerimento para convidar Guedes a explicar fala sobre "crime" por derrubada de veto

Ricardo Brito, Reuters - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), apresentou requerimento de convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, explique declaração de que a Casa “cometeu um crime contra o país” ao votar, na quarta-feira, para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste para servidores públicos.

Guedes disse ainda que o Senado tinha dado um “péssimo sinal” ao permitir que recursos que foram para a crise do novo coronavírus pudessem se transformar em reajustes. Posteriormente, a Câmara dos Deputados votou, na quinta, pela manutenção do veto. Para que um veto presidencial seja derrubado, é preciso que as duas Casas votem neste sentido.

O ministério informou que não vai comentar o pedido de convite.

A declaração de Guedes causou polêmica entre parlamentares, levando até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a dizer que ela não ajudava na discussão sobre o veto. Maia foi um dos principais articuladores para a manutenção do veto na Câmara.

O requerimento de Alcolumbre —apresentado na quinta— tem de ser votado em plenário. Por se tratar de convite, regimentalmente Guedes não é obrigado a ir. Houve quem defendesse a convocação do ministro —se isso fosse aprovado, o comparecimento dele seria obrigatório.

