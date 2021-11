Alcolumbre marca para próxima quarta-feira sabatina de Mendonça

Apoie o 247

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcou para a próxima quarta-feira (01) a sabatina de André Mendonça, ex-ministro da Justiça indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A data foi marcada após quatro meses da indicação de Mendonça (o terrivelmente evangélico) por Bolsonaro.

A senadora Eliziane Gama (PDT-MA) será a relatora da sabatina do ex-ministro da Advocacia Geral da União (AGU). Em sua conta no Twitter, a senadora agradeceu o convite, falou sobre a importância da figura feminina na política e afirmou que seu relatório será pautado sem qualquer preconceito político ou de religião.

“O ministro do STF precisa ter conhecimento jurídico, compromisso com a democracia e liberdades. E nosso relatório será pautado dentro desses princípios. Estamos em um estado laico em que as liberdades de religião devem ser respeitadas. O que importa agora é o currículo e a capacidade do indicado. A questão da fé é foro íntimo e será respeitada”, disse.

Cada vez mais o @SenadoFederal reconhece a importância da #mulhernapolítica. Meu relatório será pautado pela Constituição. Vamos analisar o currículo e a capacidade técnica do indicado. pic.twitter.com/l58r6TWgG5 PUBLICIDADE November 27, 2021

