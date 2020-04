Aliados de Paulo Guedes temem que o ministro abandone Bolsonaro

Governo anunciou plano contrário a agenda liberal, e Bolsonaro encara demandas de uso do dinheiro do Tesouro para buscar apoio no Legislativo. Estratégias para fidelizar suporte do centrão pode inviabilizar a permanência de Paulo Guedes edit

247 - Após o pedido de demissão de Sergio Moro nesta sexta-feira (24), e consequentemente as necessidades de Jair Bolsonaro de gastar o dinheiro público com o centrão para evitar um eventual processo de impeachment, aliados de Paulo Guedes temem que o ministro da Economia escolha se desligar da política. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Ainda nesta semana, o governo anunciou um plano de retomada conhecido como Pró-Brasil que pode ser usado durante a crise do novo coronavírus para destravar o gasto público, e que segue uma linha contrária a agenda liberal.

Além do plano de retomada econômica, há demandas de Bolsonaro de uso do dinheiro do Tesouro para buscar apoio dentro do Legislativo. A estratégia para fidelizar o apoio do centrão pode inviabilizar a permanência do atual ministro da Economia, Paulo Guedes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.