"Apareceu o elo que faltava para colocar Bolsonaro na cadeia", diz Helena Chagas

247 - A jornalista Helena Chagas, em participação na TV 247 nesta quinta-feira (2), afirmou que o elemento que faltava para que Jair Bolsonaro (PL) fosse preso por tentar um golpe de estado foi encontrado após as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES), sobre ter sido coagido a dar um golpe.

“Acho que é o elemento que faltava. Tem muito elemento, o 8 de janeiro dos golpes, aquela minuta achada na casa do Anderson Torres. E ficava aquela coisa: ‘quando aparecerá o elo que vai ligar as tentativas de golpe ao Bolsonaro?’. Eu diria que apareceu. A tentativa de botar o Marcos do Val para gravar o presidente do TSE é o elo que faltava sobre o comprometimento do Bolsonaro com o golpe”, pontua.

>>> Plano golpista de Bolsonaro tinha apoio do GSI para grampear Moraes e seria estopim para impedir a posse de Lula

Segundo o parlamentar, ele teria sido "coagido" por Bolsonaro a "dar um golpe de estado junto com ele".

“O Bolsonaro estava no Alvorada articulando para melar o resultado das eleições. Agora você tem uma testemunha que conta isso. É gravíssimo. Bota o Bolsonaro na cadeia”, finaliza a jornalista.

