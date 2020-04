Mourão:“Braga Netto é o homem certo, no lugar certo, na hora certa”

Militares do governo Jair Bolsonaro já tratam o ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, como uma espécie de interventor no Planalto. "Braga Netto é o homem certo, no lugar certo, na hora certa", diz o vice-presidente, também general Hamilton Mourão edit

247 - "Braga Netto é o homem certo, no lugar certo, na hora certa". Com esta frase, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, definiu o novo status quo no Palácio do Planalto. Militares do governo Jair Bolsonaro tratam o ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, como uma espécie de interventor no Palácio do Planalto.

Em entrevista à jornalista Tânia Monteiro, do jornal O Estado de S.Paulo., Mourão disse ainda: “Ele não está enquadrando ninguém, mas apenas fazendo a verdadeira governança. Assim, a Casa Civil passa a atuar como um verdadeiro centro de governo.”

Mourão acrescentou ainda: “Braga Neto está fazendo o que sabemos: colocar ordem na casa, coordenando as ações ministeriais, de modo que haja sinergia, cooperação e, como consequência, os esforços do governo sejam mais eficazes.”













