Após operação da PF, Mendonça defende liberdade de "criticar" ministros do STF

O ministro da Justiça, André Mendonça, se mostrou contrário às operações realizadas na manhã desta quarta-feira pela PF no âmbito do inquérito de fake news conduzido pelo STF edit

247 - O ministro da Justiça, André Mendonça, comentou no Twitter as ações realizadas pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27) no âmbito do inquérito que investiga um esquema de criação de fake news.

Em uma série de tweets, Mendonça defendeu "o inalienável direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer dos Poderes". Ele afirmou que "intimidar ou tentar cercear esses direitos é um atentado à própria democracia".

"Assim, na qualidade de Ministro da Justiça e Segurança Pública, defendo que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado Democrático de Direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia", concluiu.

Diante dos fatos relacionados ao Inq 4.781 (STF) pontuo que: Vivemos em um Estado Democrático de Direito. É democrático porque todo o poder emana do povo. E a este povo é garantido o inalienável direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer dos Poderes. — André Mendonça (@AmendoncaMJSP) May 27, 2020

3. Esclareço que, em 2019, enquanto Advogado-geral da União, por dever de ofício imposto pela Constituição, defendi a constitucionalidade do ato do Poder Judiciário. Em nenhum momento, me manifestei quanto ao mérito da investigação e jamais tive acesso ao seu conteúdo. — André Mendonça (@AmendoncaMJSP) May 27, 2020

5. Assim, na qualidade de Ministro da Justiça e Segurança Pública, defendo que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado Democrático de Direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia. — André Mendonça (@AmendoncaMJSP) May 27, 2020

