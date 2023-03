Appio manda colocar Tacla Duran em programa de proteção de testemunhas

Apoie o 247

247 - O novo responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Eduardo Appio, determinou que o advogado Rodrigo Tacla Duran, denunciador das irregularidades de Sergio Moro e Deltan Dallagnol, seja incluído no programa de proteção a testemunhas do governo federal.

O pedido foi feito após Tacla Duran prestar depoimento ao próprio juiz e à Polícia Federal, no qual ele reafirmou a acusação de extorsão contra advogados próximos à deputada federal Rosangela Wolff Moro (União Brasil-SP), esposa do ex-juiz Sergio Moro, que agora é senador pelo União-PR.

“O acusado está sendo encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas por conta do grande poderio político e econômico dos envolvidos, sendo certo que toda e qualquer medida somente será apreciada por esse juízo federal em caso de risco concreto à vida e/ou segurança das testemunhas e autoridades envolvidas”, escreveu Appio na decisão.

A audiência desta segunda-feira (27) foi interrompida depois que o advogado que prestou serviços à Odebrecht denunciou Moro e Dallagnol por envolvimento no caso.

Tacla Duran diz que, em 2016, o advogado Carlos Zucolotto Júnior o procurou para exigir 5 milhões de dólares em troca de benefícios num acordo de colaboração. Na conversa, que Tacla Duran guardou através de um print de tela, Zucolotto disse que acertaria os termos com DD (iniciais de Deltan Dallagnol). Zucolotto é também padrinho de casamento de Moro e Rosângela.

Um mês depois, Tacla Duran fez uma transferência de 613 mil dólares para o escritório de Marlus Arns. Tanto Zucolotto quanto Marlus Arns têm relação profissional com Rosângela Moro. Zucolotto era sócio da esposa do então juiz e Marlus atuava com Rosângela em casos da Apae e também e processos da chamada Máfia das Falências.

