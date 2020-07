Aprovado por Bolsonaro, Feder é rejeitado por olavistas e militares

Prestes a assumir o comando do MEC, o empresário e atual secretário de Educação do Paraná, Ricardo Feder, tem o seu nome rejeitado tanto por olavistas como por militares que integram o governo Jair Bolsonaro edit

247 - Prestes a assumir o Ministério da Educação (MEC), o empresário e atual secretário de Educação do Paraná, Ricardo Feder, está na mira de da ala ideológica do governo Jair Bolsonaro e também de integrantes da ala militar, que não desejam que ele assuma o comando da pasta.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a ala ideológica, composta por seguidores do guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, vem questionando o fato de Feder possui ligações com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um desafeto de Jair Bolsonaro. Segundo este grupo, a escolha de Feder teria como objetivo fazer um aceno ao empresariado e reduzir o clima de guerra no MEC, que já teve três ministros demitidos em apenas um ano e meio de gestão.

Já os militares desejam que a pasta seja chefiada por um nome indicado por eles, com ais força política. Desde que o nome de Feder ganhou força na cotação ministerial, os militares passaram a divulgar “inconsistências” no currículo, como o fato da inserção na plataforma Lattes indicar que ele está com um "mestrado em andamento" em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). O site Secretaria da Educação do Paraná, porém, assegura que ele é "mestre em Economia".

Feder também é suspeito de sonegação de impostos da empresa Multilaser, da qual é sócio, além de estar ligado ao centrão. Ainda conforme a reportagem, o nome do empresário também enfrenta rejeição por parte da bancada evangélica no Congresso.

