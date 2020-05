Aras pede a Fachin que suspenda inquérito das fake news e diz que PGR foi "surpreendida"

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ainda diz que as operações da PF nesta quarta-feira foram realizadas "sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal" edit

O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao ministro do STF Edson Fachin que suspenda o inquérito das fake news em tramitação no Supremo.

Aras afirma que a PGR foi "supreendida" com as ações realizadas na manhã desta quarta-feira (27) pela Polícia Federal , "sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de persecução penal". Para o PGR, isso "reforça a necessidade de se conferir segurança jurídica" ao inquérito, "com a preservação das prerrogativas institucionais do Ministério Público de garantias fundamentais, evitando-se diligências desnecessárias, que possam eventualmente trazer constrangimentos desproporcionais".

Augusto Aras fez o pedido em uma ação do partido Rede, de relatoria de Fachin, que questiona o inquérito.

