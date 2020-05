Aras pede cópia de vídeo em que Bolsonaro ameaçou Moro de demissão

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu novas diligências no inquérito que investiga as acusações de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) novas diligências no inquérito que investiga as acusações do ex-ministro Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro.

Entre as diligências solicitadas pelo PGR, que devem ser realizadas pela Polícia Federal, estão a obtenção de cópia do vídeo de uma reunião do Palácio do Planalto em que Bolsonaro teria ameaçado Moro de demissão caso não permitisse interferências na PF.

Augusto Aras solicitou também que a PF tome depoimentos dos ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). E também do ex-diretor-geral da PF Maurício Valeixo, e outros delegados que confirmem a acusação de Moro, de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para ter acesso a investigações.

