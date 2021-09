Arthur Virgílio diz que não vai abandonar corrida presidencial para apoiar Doria

Apoie o 247

247 - Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM), um dos nomes do partido tucano para sair na disputa pela vaga de candidato à Presidência da República, disse em entrevista à Revista Crusoé, que não vai abrir mão das prévias para apoiar seu colega de sigla, o governador de São Paulo, João Doria. Virgílio assegurou que vai até o final das prévias firme na corrida até o Planalto.

“Fantasiaram uma disputa, achando que, se o Tasso vai apoiar o Leite, então eu iria apoiar o Doria. Parece jogo de baralho, dois para um lado, dois para o outro, não tem nada disso. Meu candidato sou eu. Vamos para os debates, vamos percorrer o país, lutar e buscar o compromisso de que quem perder nas prévias deve apoiar com gana o vencedor”, disse.

O ex-senador amazonense e ex-prefeito de Manaus diz que sua meta é unir o partido e defendeu a saída de bolsonaristas da sigla. “As prévias podem ser o começo da redenção do PSDB, com mais disciplina partidária, com menos pessoas que discrepem da orientação do partido. Se o partido definiu fazer oposição ao governo Bolsonaro, não tem sentido ter ninguém fazendo esse papel, nem pela frente nem por trás”, disse Virgílio.

