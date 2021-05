Barroso manda recado a Bolsonaro: se houver voto impresso, 'nós vamos judicializar o resultado das eleições'

"Nós queremos que o poder emane das urnas e não de um juiz", acrescentou o presidente do TSE, Luis Roberto Barroso. A declaração pode ser entendida como um recado a Jair Bolsonaro, que defendeu o voto impresso para as eleições e apontou como justificativa possibilidades de fraudes em 2022 edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luis Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira (21) que se o voto impresso foi implementado no Brasil, "nós vamos judicializar o resultado das eleições". A declaração pode ser entendida como um recado a Jair Bolsonaro, que defendeu o voto impresso para as eleições e apontou como justificativa possibilidades de fraudes em 2022.

De acordo com o ministro, a retomada do voto impresso não vai acabar com os questionamentos de fraudes nas eleições. "Em um país que judicializa tudo, nós não precisamos disso. Nós queremos que o poder emane das urnas e não de um juiz", disse o magistrado em entrevista à CBN.

O magistrado disse que o voto impresso seria como ter que voltar a uma agência bancária para fazer uma transferência ou então voltar a fabricar fichas para usar o orelhão. "É simplesmente dar um passo para trás", disse.



