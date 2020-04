Bolsonaristas atacam Mandetta nas redes sociais para forçar sua renúncia

247 - Com o acirramento do conflito entre Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a militância virtual bolsonarista intensificou a campanha contra o médico nas redes sociais.

Em conversa com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, respectivamente, presidentes da Câmara de Deputados e do Senado, Mandetta teria revelado que Bolsonaro lhe pediu para que renunciasse. O ministro respondeu: “o senhor que me demita presidente”. Bolsonaro, entretanto, afirmou não querer causar esta crise “em meio ao combate” contra o coronavírus.

Porém, para forçar a auto-demissão do médico, é que este estaria colaborando com Maia e Alcolumbre para “desestabilizar o governo”. Veja texto de Whats App divulgado por Guilherme Amado, na Época.

“A estratégia do Mandetta

‪Se vc ainda não entendeu, explico.

Mandetta é do mesmo partido que o Rodrigo Maia, Alcolumbre e Caiado, o DEM e esse partido está desde o início tentando desestabilizar o Bolsonaro, portanto a petulância e arrogância do Mandetta, não é ao acaso, é política!

Não é atoa que o Caiado, antes parceiro e baba ovo do Bolsonaro, traiu o presidente (Caiado recebeu proposta da China de compra de terras raras em Goiás, e sabe que com bolsonaro lá não vai rolar e Caiado é do DEM), como não é atoa que o Mandetta tá querendo se assanhar!

É estratégia política pra que, no final dessa confusão, o presidente saia menor.

Portanto fica esperto, por que o Mandetta de santo não tem nada e o Bolsonaro de bobo não tem nada tb.

Se tiver que chutar o Mandetta, ele vai chutar e tem, na boca do túnel pra entrar, o Osmar Terra, que é excelente e foi o secretário de saúde do Sul que enfrentou a epidemia de H1N1.

Bolsonaro não ficou 28 anos em Brasília pra deixar boneco fazer ele de otario.

A história é essa.

Vc vai perguntar por que isso?

Por trás do Mandetta tem Rodrigo Maia, Alcolumbre, A Carlos Magalhães Neto, todos do DEM e seus eternos sócios, FHC, Serra, Alkimin, Dória e claro o parceiro de sempre, PT, ou vc acha que o afago do Doria no Lula foi ao acaso tb?

Acordem!

Mandetta = DEM = Rodrigo Maia e toda bosta que vem junto, os de sempre que arruinaram o país. A velha política‬.

O presidente está sempre andando na frente dos corruptos!”.

Vídeo para constranger Mandetta

Além disso, um vídeo para constranger o ministro está sendo divulgado na internet. Nele sugere-se que um esquema envolvendo o desenvolvimento de um software para a implantação do programa de telemedicina existe no Ministério da Saúde. As suspeitas foram reunidas e distribuídas por assessores de Bolsonaro, conforme informa matéria de Nonato Viegas na VEJA.

O vídeo publicado por Regina Villela, que em 2018 concorreu pelo PSL ao cargo de deputada federal, afirma que o Ministério da Saúde estaria envolvido em um esquema de corrupção para beneficiar grandes hospitais e desenvolvedores de tecnologia do E-SUS (versão digital do Sistema Único de Saúde). O ministro Onyx Lorenzoni também citado no vídeo.

Confira

Os ataques contra os ministros repetem uma velha tática dos bolsonaristas para forçar a renúncia dos ocupantes do cargo. O mesmo ocorreu com outros cinco ministros que caíram, desde o início de 2019.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso