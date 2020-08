Bolsonaro despreza ciência e diz que máscaras "não têm eficácia"

Contrariando mais uma vez a ciência, que defende o uso de máscaras como elemento essencial na não transmissão da Covid-19, Jair Bolsonaro declarou nesta quarta-feira (19) que o uso do item tem eficácia "quase nula" edit

247 - Jair Bolsonaro declarou nesta quarta-feira (19) que o uso de máscara na prevenção à Covid-19 tem eficácia "quase nula". A posição contraria todo o conhecimento científico sobre a pandemia e a posição da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A declaração ocorreu enquanto ele cumprimentava apoiadores no Palácio do Planalto. A informação é do portal UOL.

Ao ser abordado por uma mulher no local, que disse que só iria tirar fotos com o presidente quando não precisasse mais do acessório, Bolsonaro disparou. "Tem algum médico aí? A eficácia dessa máscara é quase nula".

A conclusão da mundo científico é a de que o uso correto das máscaras reduz a quantidade de partículas virais expelidas e, portanto, ajuda a conter o avanço da pandemia.

