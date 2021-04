Bolsonaro deve dobrar aposta e atacar ainda mais ministros do STF

247 - Auxiliares de Jair Bolsonaro revelaram que o presidente deve dobrar a aposta de atacar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). A avaliação é de que Bolsonaro estaria disposto inclusive a desobedecer ordens da Corte.

Entre os magistrados, a leitura é de que Bolsonaro alimenta intrigas com o Supremo para desviar a atenção da catástrofe que é o seu governo.

Ataques ao STF

A postura agressiva pode ser observada na live desta quinta-feira (15). "Só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida", disse Bolsonaro, após decisão da ministra Cármen Lúcia impondo prazo de cinco dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explique os motivos pelos quais não deu seguimento aos pedidos de impeachment contra o ocupante do Palácio do Planalto.

Bolsonaro também pareceu descontrolado ao atacar o ministro Luís Roberto Barroso, dizendo que este fez "politicalha" e "ativismo judicial" ao determinar que o Senado instale a CPI da Covid.

As informações foram reportadas na coluna de Bela Megale, no Globo.

