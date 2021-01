Bolsonaro diz que irá 'influir' na eleição para o comando da Câmara 'se Deus quiser'

247 - Jair Bolsonaro admitiu, nesta quarta-feira (27), que “se Deus quiser”, vai “influir” na eleição da presidência da Câmara. "Viemos fazer uma reunião aí com 30 parlamentares do PSL e vamos, se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara, com estes parlamentares, de modo que possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso Brasil”, disse.

A declaração foi feita após um café da manhã com parlamentares do PSL, partido ao qual era filiado na época da eleição presidencial e que abandonou após chegar ao poder, e foi transmitida durante uma live da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), telefonou para o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para reclamar da interferência do Planalto na disputa interna pelo comando da Casa Legislativa. Um dos temores de Maia, que apoia a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) para ocupar o cargo, é que a interferência de Bolsonaro acabe por esvaziar o apoio em torno da postulação de Baleia. A eleição deverá acontecer no dia 1º de fevereiro. Bolsonaro e aliados apoiam a candidatura do deputado Arthur Lira (PP-AL).

No telefonema, Maia teria dito não aceitar a interferência do Planalto e que o assédio de Bolsonaro sobre os parlamentares precisa acabar. Ainda de acordo com a reportagem, Ramos negou que o governo tenha exercido algum tipo de interferência e que Lira tem coordenado sua própria campanha.

