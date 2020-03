Bolsonaro diz que não há estudos comprovados sobre cloroquina, mas mandou produzir mais

“Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool em gel", disse, pouco depois de falar que "não existe vacina ou remédio com eficiência cientificamente comprovada" para o tratamento (vídeo) edit

247 - Em novo pronunciamento feito na noite desta terça-feira 31, em que baixou o tom agressivo de uma semana atrás, Jair Bolsonaro anunciou que mandou as Forças Armadas produzirem mais cloroquina para o tratamento da Covid-19, mesmo que não haja estudos conclusivos sobre o resultado do medicamento no tratamento.

“O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente teremos perdas nesse caminho”, declarou.

Em outro momento, anunciou: “os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool em gel. Repito: o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença”.

No pronunciamento anterior, Bolsonaro se referiu à pandemia de coronavírus como ‘gripezinha’ e atacou as medidas restritivas de circulação dos governadores, como a quarentena e fechamento de comércios.

