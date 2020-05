Bolsonaro diz ter recebido informações de Trump sobre a China em trecho suprimido do vídeo

247 - O jornalista Merval Pereira, colunista do jornal O Globo, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o trecho relativo à China que será suprimido na exibição do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril não se trata das críticas do ministro Ernesto Araújo ao país asiático.

Segundo Merval, o que preocupa assessores do Palácio do Planalto é a parte em que Bolsonaro revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia supostamente lhe dado acesso a relatórios de inteligência relacionados à China.

Esta fala se dá no momento em que Bolsonaro reclamada falta de informações do serviço de inteligência da Polícia Federal. "O temor de assessores do presidente Bolsonaro é que o presidente Trump tenha que desmentir a informação, mesmo que ela seja verdadeira. Mas a desconfiança é de que seja mais uma bazófia de Bolsonaro", diz Merval.

O ministro celso de Mello, decano do STF, decidiu revelar o vídeo da reunião mnisterial até o final da tarde desta sexta-feira.

