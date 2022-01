Bolsonaro, Doria e Moro têm a maior rejeição dentre todos os candidatos, mostra pesquisa Ipespe

Lula e Ciro Gomes têm os menores índices de rejeição dentre o pelotão principal dos candidatos ao Palácio do Planalto edit

247 - Pesquisa Ipespe, contratada pela XP Investimentos e divulgada nesta quinta-feira (27), mostra que Jair Bolsonaro (PL), João Doria (PSDB) e o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos) são os candidatos com maior rejeição do eleitorado na corrida à Presidência da República .

O instituto provocou os entrevistados com o seguinte pedido: "para cada um desses nomes diga se com certeza votaria nele para Presidente, se poderia votar, se não votaria de jeito nenhum ou se não o conhece o suficiente para avaliar".

Bolsonaro encabeça o ranking dos mais rejeitados. De acordo com a pesquisa, 64% afirmam que não votariam nele "de jeito nenhum". Na sequência aparecem João Doria (57%) e Sergio Moro (53%).

O ex-presidente Lula (PT) registrou uma rejeição de 43% e Ciro Gomes de 42%.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), tem 43% de rejeição, Felipe D’Ávila (Novo) aparece com 37% e Simone Tebet (MDB) e Alessandro Vieira (Cidadania) estão empatados com 35%. Tebet, Pacheco, Vieira e D'Ávila, porém, são amplamente desconhecidos da população, mostram os dados.

O levantamento, realizado entre os dias 24 e 25 de janeiro, ouviu 1.000 pessoas por telefone por meio do sistema CATI IPESPE. A margem de erro é 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95,5%. A pesquisa está registrada nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06408/2022.

