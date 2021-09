Bolsonaro é o que menos reconheceu quilombos desde 1995

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Quase condenado pelo STF por racismo contra quilombolas, Jair Bolsonaro é o presidente que menos titulou terras quilombolas desde 1995, início da série histórica registrada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Em dois anos e nove meses, a gestão bolsonarista emitiu apenas 12 títulos para reconhecer territórios tradicionais — nenhum em 2021.

O auge das titulações aconteceu no governo Dilma Rousseff, com 91 títulos. Em seguida, estão Lula (75), Temer (47) e Fernando Henrique (35). A média do governo do tucano foi de 4,4 títulos por ano, a mesma registrada pela gestão Bolsonaro atualmente. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.

Esse resultado foi prometido na campanha de 2018, quando Bolsonaro atacou ostensivamente quilombos e áreas indígenas. Até dezembro de 2020, Bolsonaro não havia regularizado uma terra indígena sequer.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE