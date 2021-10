"Bolsonaro é presidente do cercadinho. O do cercadão é André Esteves"

Jornalista Hildegard Angel comentou o vídeo em que o banqueiro André Esteves fala como dono do Brasil e do governo Bolsonaro edit

247 – A colunista Hildegard Angel, que integra o grupo de jornalistas pela democracia, ironizou o vídeo em que o banqueiro André Esteves fala como dono do Brasil e do governo Bolsonaro. Segundo ela, isso explica o complexo de Jair Bolsonaro, porque ele manda apenas no seu cercadinho. Confira seus tweets e o vídeo de Esteves:

Para André Esteves, Bolsonaro de boca fechada é um poeta, e pode até se reeleger, mantendo a mesma pauta.



Para quê Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, Guedes, Arthur Lira, se quem manda é o André?



Restaure-se a monarquia, entronizando a Casa de Pactual, com a Dinastia dos Esteves. — Hildegard Angel (@hilde_angel) October 25, 2021

Agora entendi o complexo de inferioridade de Bolsonaro, que toda hora esperneia e diz "o presidente sou eu", "quem manda sou eu".

Bolsonaro é presidente só do do cercadinho.

O presidente do cercadão é o André Esteves. — Hildegard Angel (@hilde_angel) October 25, 2021

