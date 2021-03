Bolsonaro é questionado sobre debate com Lula, foge, mas faz ameaça: "não vai ficar elegível" (VÍDEO)

247 – Jair Bolsonaro foi questionado nesta quarta-feira (17) por seus próprios apoiadores sobre um eventual debate com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O apoiador que o questionou esperava que Bolsonaro respondesse afirmativamente, que iria derrotar Lula num eventual debate, mas ele deixou claro que não teria condições de enfrentá-lo. Fugiu, mas antes fez uma ameaça: "não vai ficar elegível".

Em queda livre nas pesquisas, Bolsonaro ficou visivelmente incomodado com a pergunta e entrou no carro, no Palácio da Alvorada. Lula hoje venceria as eleições segundo das pesquisas Fórum e Poder Data,

Confira o tweet de Rogério Correia, inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

Vídeo muito bom: cercado dos puxa-sacos de sempre, Bolsonaro é perguntado sobre um futuro debate com Lula. Aí já viu, né? Falou em debate ele sai correndo. Falou em Lula ele faz cara feia. Falou em debate com Lula, ele sai correndo de cara feia e algo mais... É medo que chama! pic.twitter.com/g6kOCUO6wM — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) March 17, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.