Bolsonaro é recordista em vetos derrubados pelo Congresso e registra menor índice de projetos aprovados

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) foi marcado pelos menores índices de aprovação de projetos pelo Legislativo, mas bateu o recorde do número de vetos derrubados quando em comparação com governos anteriores. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, os dados constam de um levantamento realizado pelos pesquisadores Ana Laura Pereira Barbosa, Oscar Vilhena Vieira e Rubens Glezer da FGV Direito-SP.

Segundo a reportagem, a pesquisa aponta que “a Presidência de Bolsonaro é a única em que o Executivo tem uma taxa de dominância inferior a um terço (28,3%) no período analisado. O número mostra que a maioria dos projetos aprovados foram de iniciativa do Legislativo e nem um terço partiu do Executivo”. A taxa de sucesso do atual ocupante do Palácio do Planalto foi de apenas 38%.

Bolsonaro teve, ainda, 30 vetos derrubados pelo Congresso Nacional, número recorde em comparação aos governos anteriores. “Outro aspecto que se destaca é a proporção de medidas provisórias editadas por Bolsonaro. Além de ter apresentado maior número absoluto de MPs, ele figura como governo em que este tipo de medida representa a maior fatia de sua atuação legislativa (76,5%). Bolsonaro, contudo, tem a pior taxa de conversão de medidas provisórias (45,3%)”, destaca a reportagem.

