Bolsonaro ficou duas noites sem dormir após discurso golpista

247 - Jair Bolsonaro ficou duas noites sem dormir após os discursos golpistas que promoveu no dia 7 de setembro. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a insônia veio na esteira das reações provocadas pelas manifestações bolsonaristas que pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia da Independência, e na quarta-feira (8), quando caminhoneiros bloquearam diversas rodovias em todo o país e ocuparam a área da Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Ainda conforme a reportagem, Bolsonaro teria revelado a assessores que “não conseguia pregar o olho”. Nesta quinta-feira (9), o ex-capitão divulgou uma Carta à Nação em que recuava da crise institucional aberta por ele com o Poder Judiciário. O recuo, porém, não agradou a base aliada e parte de seus apoiadores. Parte da ala militar que integra o governo avaliou o recuo como um gesto de “subserviência” ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

