Bolsonaro foi o primeiro presidente em exercício que ficou atrás no primeiro turno

1. Com a colaboração do brilhante jovem historiador @claudiorib88 , preparei um gráfico que, objetiva e serenamente, demonstra o ENORME FRACASSO PESSOAL DE BOLSONARO nas eleições.

2. A derrota de bolsonaro é inédita: o primeiro presidente em exercício que fica atrás no 1 turno. pic.twitter.com/zFNyDZm2fw