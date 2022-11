Bolsonaro ingressa com pedido no TSE para invalidar votos de urnas com “mau funcionamento”

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entraram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para pedir a anulação de votos feitos em modelos de urnas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 nas eleições de 2022.

A alegação é de que houve “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nesses modelos de urnas.

A representação, assinada pelo advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, cita o laudo técnico de auditoria feito pelo Instituto Voto Legal (IVL), contratado pelo PL, que segundo o partido teria constatado “evidências contundentes de mau funcionamento de urnas eletrônicas”.

Valdemar Costa Neto deu coletiva à imprensa na tarde desta terça-feira (22) para falar sobre o pedido. Ele apareceu ao lado do senador Magno Malta. O relatório “não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados”, disse ele aos jornalistas.

O presidente do PL faz jogo duplo sobre as urnas. Depois de afirmar publicamente ( em vídeo no final de semana ) que o relatório encomendado pelo PL sobre a segurança das urnas eletrônicas apontou falhas em 250 mil e que pediria a revisão da apuração dessas urnas, ele procurou nos bastidores ministros do Supremo e do TSE nesta segunda-feira (21) para dizer que acredita na higidez do sistema eleitoral e que só está tomando tal iniciativa porque Jair Bolsonaro exige, informam os jornalistas Malu Gaspar e Rafael Moraes Moura no Globo .

Segundo noticiou a jornalista Thaís Oyama, do UOL , inconformado com a derrota no pleito, Bolsonaro vinha telefonando praticamente todos os dias para Valdemar para pedir a contestação. Bolsonaro diz que a contestação pode ter como base o relatório do Ministério da Defesa sobre a auditoria nas urnas eletrônicas ou o relatório que vem sendo elaborado pelo engenheiro Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal. O relatório de Carlos Rocha foi contratado por Bolsonaro por R$ 1,3 milhão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.