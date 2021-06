Bolsonaro lança Pazuello para o Congresso em 2022

O general ex-ministro da Saúde tornou-se figura-chave no esquema de Bolsonaro e é seu protegido. Pazuello quer disputar uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro edit

247 - Jair Bolsonaro tem dito a aliados e ao ex-ministro Eduardo Pazuello que quer o general disputando a eleição para senador ou para deputado federal em 2022. O militar afirma não ter interesse na carreira política, mas admitiu a interlocutores que pode “assumir a missão” para colaborar com o seu “chefe”. Atualmente, o ex-titular da Saúde é mais simpático à ideia de disputar o cargo de senador pelo Rio de Janeiro. Também está sendo discutida a possibilidade de concorrer a uma vaga no Congresso por Roraima ou pelo Amazonas, estados onde atuou na carreira militar.

Bolsonaro disse a Pazuello que pretende ter o general como base do governo no Congresso, e não em eventuais disputas por governos estaduais, de acordo com informações publicadas pela coluna de Bela Megale.

Se Pazuello disputar um cargo na política, deve se filiar ao mesmo partido de Bolsonaro, que ainda não escolheu a sigla para concorrer à reeleição.

O Exército decidiu, na semana passada, não punir Pazuello por ter participado de um ato com Bolsonaro no Rio. A participação do general em uma manifestação política gerou nova crise militar no governo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.