Bolsonaro libera voto contra André Mendonça entre aliados do Senado

Metrópoles - Jair Bolsonaro jogou a toalha e está liberando o voto contra André Mendonça, seu indicado ao STF, no Senado. O presidente mandou o recado a aliados do Centrão que o mais importante agora é pautar logo a indicação de André, mesmo que ele seja derrotado. Senadores de diferentes partidos aliados já sinalizaram ao Planalto que votarão contra, aproveitando-se de o voto ser secreto.

Nesta terça-feira, em um evento na Assembleia de Deus em Roraima, Bolsonaro disse que o próprio André Mendonça sabe da dificuldade para ser aprovado, devido à votação secreta. O assunto de fato já foi conversado entre os dois e Mendonça sabe do risco de ser reprovado. Ainda assim, disse ao presidente que não irá desistir.

Disse Bolsonaro em Roraima:

“Estamos, se Deus quiser, na iminência de ter um pastor ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa que tem um currículo invejável. Tenho conversado com ele há muito. Que sabe das dificuldades. Não para passar na sabatina, (porque) ele passa com nota quase 10, mas da dificuldade (de) na votação secreta ter seu nome aprovado”.

