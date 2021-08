Bolsonaro não se intimida com discurso de Fux e insinua que Justiça prepara farsa: "o inimigo está aí"

“‘Ah tem que ter cautela, cuidado com as palavras’. O inimigo está aí. O risco está aí”, disse Bolsonaro durante evento de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas edit

247 com Reuters - Pouco depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, ter defendido diálogo entre as instituições, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar sem provas a confiabilidade das urnas eletrônicas e insinuou que a cúpula do Judiciário estaria preparando uma "farsa" nas eleições do próximo ano com o objetivo de favorecer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante evento de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Água nas Escolas, no Ministério da Cidadania, voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso e afirmou que “o inimigo está aí”. “‘Ah tem que ter cautela, cuidado com as palavras’. O inimigo está aí. O risco está aí”, disse ele.

“Nós temos que ter eleições limpas, democráticas que possam ser auditadas. […] Por que um não quer eleições democráticas, o voto democrático? Nós temos que abaixar a cabeça? Estão com medo do quê? Qual o poder do presidente do TSE ir para dentro do Parlamento e rapidamente fazer a cabeça de várias lideranças partidárias para trocar integrantes de comissão? Para não ter o voto impresso?”, atacou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.