Bolsonaro se expõe a impeachment ao atacar Congresso, diz ex-ministro do STF

247 - O jurista Carlos Ayres Britto afirmou ao UOL Debate que o presidente Jair Bolsonaro “se expõe a um processo de abertura de impeachment contra ele” quando se coloca quando o isolamento social, medida recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter a propagação do coronavírus. Além disso, os ataques de Bolsonaro contra o Congresso também podem levar ao fim de seu mandato.

Ayres Britto já foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e lembrou que a ofensas contra "o cumprimento da lei de decisões judiciais" e ações que violem o "livre exercício do poder judiciário e do poder legislativo" são puníveis na Lei de Responsabilidade.

