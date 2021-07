Bolsonaro se queixa no cercadinho: “Não sei o prazer que certas pessoas têm em falar ‘eu sou presidente’”

Em conversa no “cercadinho” do Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a se queixar do cargo: “Não sei o prazer que certas pessoas têm em falar ‘eu sou presidente. Não sabem o que é ser presidente da República, meu Deus do céu”. É a quinta vez que ele reclama edit

Forum - Em conversa com apoiadores no “cercadinho” do Palácio do Planalto, na noite desta segunda-feira (5), o presidente Jair Bolsonaro voltou a se queixar do cargo que ocupa. A declaração foi feita no mesmo dia em que pesquisa apontou recorde de rejeição a ele e em que foi divulgada notícia que o associa diretamente ao escândalo de corrupção das rachadinhas. “Não sei o prazer que certas pessoas têm em falar ‘eu sou presidente. Não sabem o que é ser presidente da República, meu Deus do céu”, afirmou Bolsonaro.

Essa já é ao menos a quinta vez que o presidente reclama do fato de ser o chefe do Executivo. Em fevereiro, também durante conversa com apoiadores, Bolsonaro disparou: “A minha vida é um inferno”. A fala foi dada como resposta a uma mulher que pediu para tomar um café com ele. De acordo com o presidente, sua vida é um “inferno” pois não sabe o que vai fazer no dia seguinte.

Em novembro do ano passado, titular do Palácio do Planalto afirmou que sua vida “é uma desgraça, problema o tempo todo. Não tenho paz para nada. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel”.

Fala parecida foi feita por Bolsonaro em janeiro deste ano. “Tem gente que acha que ser presidente, ser governador, prefeito, é para comemorar. Não é para comemorar. É um tempo que você vai passar trabalhando, se você quiser, obviamente, trabalhando para o próximo. Não é fácil”, declarou.

No mesmo mês, dias antes, o presidente havia afirmado que “o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada” .

