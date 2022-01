"Bolsonaro só entende uma linguagem: CPI", diz Renan Calheiros

Apoie o 247

247 - O senador do Alagoas, Renan Calheiros (MDB), cobrou, nesta quinta-feira (13), uma nova investigação contra Jair Bolsonaro "sobre a cadeia de episódios suspeitos dos últimos dois meses". "Desde o fim de outubro Bolsonaro perdeu o medo de atacar a vacina, sentiu-se livre e voltou a delinquir", afirmou o Calheiros.

"Ele só entende uma linguagem: CPI. É hora de agir", escreveu o senador, que foi relator da CPI da Covid no ano passado.

Calheiros também demonstrou desconfiança em relação ao apagão no sistema de controle de casos da Covid-19 do Ministério da Saúde.

“Bastou o anúncio de que é possível uma nova CPI da Covid para que o Ministério da Saúde anunciasse o fim desse estranhíssimo apagão de 30 dias no sistema de controle. Pode até ser coincidência, mas isso só reforça suspeitas. Não adianta apagar pistas, elas podem ser rastreadas”, postou o senador.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou no Senado, nesta terça-feira (11), um requerimento solicitando a abertura de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia do coronavírus. Isto é, se trata de mais uma CPI da Covid, aos moldes da que foi realizada em 2021.

