Brasileiros querem decidir eleição no primeiro turno, diz Gleisi Hoffmann

247 – A deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR), atribuiu os excelentes resultados da mais recente pesquisa Datafolha, que apontam vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno , à catástrofe econômica de Jair Bolsonaro e ao desejo dos brasileiros de resolver a disputa em primeiro turno. "As pessoas querem decidir logo, porque isso tem a ver com a vida delas", disse ela, em entrevista a Julia Chaib e Bruno Boghossian, na Folha de S. Paulo. "O eleitor está querendo antecipar o resultado. Nós tivemos um estudo que mostra uma consolidação muito grande de votos, de mais de 70% tanto em Lula como em Bolsonaro. Mostra uma vontade do eleitor de decidir logo. É uma eleição polarizada, são dois campos distintos, e as pessoas querem resolver", acrescentou.

Gleisi disse ainda que o PDT não deve retirar a candidatura de Ciro Gomes. "Eu não tenho conversado com o presidente do PDT, Carlos Lupi, até em respeito à decisão do PDT de ter candidatura. Não tem pressão nossa sobre Ciro Gomes. Nunca teve, isso não é uma diretriz da campanha. Nós mostramos disposição de conversar. Eles não têm disposição, e nós respeitamos", disse ela, que também não acusou o pedetista de ser linha auxiliar do bolsonarismo. "Nós nunca falamos isso. Agora, que a militância do Bolsonaro tem utilizado o Ciro para tentar atingir o Lula, isso tem", afirmou.

