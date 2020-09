"Bretas é um advogado com claras ambições políticas", diz Paulo Moreira Leite

“Temos que prestar atenção com os paladinos da moral, um deles [Sergio Moro] virou ministro de Bolsonaro e agora surge um juiz com claras intenções políticas que é o juiz Marcelo bretas”, apontou o jornalista Paulo Moreira Leite, referindo-se à invasão da PF no escritório de advocacia de Cristiano Zanin, advogado de Lula edit

247 - Ao comentar a invasão de agentes da Polícia Federal no escritório de advocacia de Cristiano Zanin Martins, advogado do ex-presidente Lula, o jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (9), afirmou que o juiz Marcelo Bretas, responsável pela ordem de busca no local, sempre teve uma postura “de não respeitar o direito de defesa dos réus”.

O jornalista também fez um alerta: “temos que prestar atenção com os paladinos da moral, um deles [Sergio Moro] virou ministro de Bolsonaro e agora surge um juiz com claras intenções políticas que é o Bretas”.

"Bretas possui claras intenções políticas. Seja para seguir carreira política ou ir para o Supremo", acrescentou.

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio, tem buscado se colocar como herdeiro do lavajatismo em crise e, desta vez, ordenou que a Polícia Federal invadisse na manhã desta quarta-feira (9) escritórios e endereços de diversos advogados. De acordo com o magistrado, a alegação é de que todos fariam parte de um suposto esquema de desvio de recursos do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ) e da Federação do Comércio (Fecomércio/RJ) entre 2012 e 2018. A operação acontece em consequência da delação de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio (Federação do Comércio do Rio). Um dos alvos da delação é o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que reagiu à ofensiva ontem, terça-feira (8).

Os escritórios Roberto Teixeira e Cristiano Zanin são os principais alvo da ação. Os escritórios do advogado Eduardo Martins, filho do futuro presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, e de Tiago Cedraz, filho de Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), também foram invadidos. O escritório do ex-ministro do STJ César Asfor Rocha e seu filho Caio Rocha, foi igualmente invadido.

