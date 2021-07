Busca por partido: Bolsonaro se reúne com Eymael, o democrata-cristão

Revista Fórum - “Ey, Ey, Eymael… Um democrata-cristão”. Quem não leu esta frase cantando no ritmo do famoso jingle de campanha política não esteve presente no universo eleitoral brasileiro dos últimos 30 anos.

E Jair Bolsonaro esteve com ele na quinta-feira (22), com Eymael, o democrata-cristão, que é presidente do DC (Democracia Cristã). Foi mais um capítulo da busca incessante que o presidente da República empreende para encontra um partido que o acolha para as eleições de 2022, quando tentará ser escolhido para um novo mandato no Executivo.

O encontro, que não estava na agenda oficial da Presidência, foi revelado pelo próprio Bolsonaro em sua habitual live das quintas-feiras, momento em que o presidente utiliza as redes sociais semanalmente para falar impropérios, dar informações falsas, fazer acusações descabidas a adversários e disparar xingamentos a todos que ele considera inimigos.

