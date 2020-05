Câmara de SP terá volta de serviço presencial a partir de segunda-feira

Câmara dos veradores de São Paulo também acrescentou que a volta dos eventos será realizada com uma quantidade mínima de servidores e sem espaço para o público edit

247 - A Câmara Municipal de São Paulo informou, após publicação no Diário Oficial deste sábado (30), que vai retomar gradualmente as atividades presenciais de servidores a partir da próxima segunda-feira. O acesso ao público deve continuar fechado. A informação é do portal G1.

A Câmara acrescentou que a volta dos eventos será realizada com quantidade mínima de servidores que garanta o funcionamento, aponta a reportagem.

Os vereadores em atuação poderão se organizar través de um sistema de rodízio, com quantidade máxima de 20% dos servidores e 30% dos estagiários em trabalho presencial na câmara.

