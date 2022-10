Caso haja 2º turno, estrategistas de Bolsonaro preveem derrota se diferença a favor de Lula for maior que 10 pontos

De acordo com seus principais auxiliares e ministros, derrota de Bolsonaro é praticamente inevitável mesmo se houver 2º turno edit

247 - A previsão de estrategistas de Jair Bolsonaro é de que o ocupante do Palácio do Planalto enfrentará dificuldades enormes para vencer o petista na segunda rodada da eleição.

De acordo com alguns de seus principais auxiliares e ministros, caso a distância entre os dois nas urnas, no primeiro turno, seja maior do que dez pontos percentuais, será praticamente impossível alcançar uma virada na segunda fase, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada na quinta (29), Lula teria 48% dos votos, contra 34% de Bolsonaro, uma distância de 14 pontos percentuais.

