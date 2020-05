Celso de Mello autoriza oitivas de ministros Ramos, Heleno e Braga Netto

247 - O ministro do STF Celso de Mello autorizou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que sejam ouvidos os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (GSI) e Braga Netto (Casa Civil) sobre as declarações do ex-ministro Sergio Moro em depoimento à PF. Com informações de Daniel Adjuto, da CNN.

Celso de Mello autorizou ainda que seja ouvida a deputada federal Carla Zambelli e os delegados Maurício Valeixo, Ricardo Saad, Carlos Henrique de Oliveira, Alexandre Saraiva, Rodrigo Teixeira e Alexandre Ramagem.

Todos foram citados por Moro em depoimento.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.