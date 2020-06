Celso de Mello é sorteado relator de ação que questiona foro privilegiado de Flávio Bolsonaro

247 - O ministro do STF Celso de Mello foi sorteado nesta segunda-feira (29) relator de ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que concedeu a Flávio Bolsonaro foro privilegiado no caso da rachadinha.

Celso de Mello é defensor da restrição do foro privilegiado, decidindo por enviar à primeira instância investigações de políticos após o final de seus mandatos.

