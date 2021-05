Centrão torpedeia André Mendonça, mas Bolsonaro sinaliza que irá indicá-lo ao STF

Bolsonaro deve anunciar na próxima semana seu indicado para o STF na vaga do ministro Marco Aurélio Mello e tem sinalizado que a escolha irá recair no ex-ministro da Justiça André Mendonça para o posto, apesar de ele estar sendo torpedeado pelo Centrão edit

247 - Com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello em 5 de julho, Jair Bolsonaro deve anunciar seu indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) na próxima semana. A tendência, até agora, é que ele escolha o ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, André Mendonça, apesar de ele estar sendo bombardeado pelo Centrão, informa Mônica Bergamo .

Mendonça é um nome que cabe no figurino do “terrivelmente evangélico” alardeado por Bolsonaro para sua segunda indicação ao STF (o primeiro foi o ministro Nunes Marques). O chefe da AGU tem apoio de diversas igrejas e líderes evangélicos e tem marcado sua passagem pelo governo Bolsonaro por posturas e ações como um dos mais radicais bolsonaristas, com inclinações fascistas públicas.

Caso insista na indicação do nome de Mendonça, o presidente pode ter problemas no Congresso, o que não parece ter freado seu desejo de manter a indicação.

A indicação de um ministro ao STF precisa ser aprovada pelo Senado e, apesar de Bolsonaro ser minoritário na Casa e Mendonça ser malvisto entre os senadores, não é da tradição a rejeição a nomes indicados pelos presidente. Desde a instalação do STF, em 1890, apenas cinco indicações do presidente foram derrubadas pelos senadores. Todas ocorreram em 1894, no governo do marechal Floriano Peixoto.

Com a indefinição, tanto Mendonça quanto o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Humberto Martins, também evangélico, têm intensificado a busca por apoio nos meios jurídicos e políticos.​

