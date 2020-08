Ciro detona Augusto Nunes: ridículo e submisso a Bolsonaro

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) bateu duro no jornalista Augusto Nunes pela publicação de um texto relacionando a Covid-19 em Sobral (CE) à família do ex-presidenciável. "Chega a ser ridículo sua submissão e defesa dos crimes cometidos por Bolsonaro!", disse. "Ainda fará companhia ao Bolsonaro na cadeia" edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) bateu duro no jornalista Augusto Nunes pela publicação de um texto no site de Veja afirmando que o pedetista, Gomes, "eterno candidato derrotado à Presidência da República" se esqueceu que "os Gomes conseguiram transformar Sobral, reduto eleitoral da família, no epicentro do epicentro da pandemia, uma vez que a cidade cearense permanece com uma das piores taxas de letalidade e de contaminação do Brasil".

Na rede social, Ciro afirmou que "esse ex-jornalista, figura corrupta da imprensa brasileira, na tentativa de defender Bolsonaro, seu padrinho criminoso, trabalha sempre com fake news!"

"Chega a ser ridículo sua submissão e defesa dos crimes cometidos por Bolsonaro!", escreveu o ex-presidenciável no Twitter. "Ex-jornalista que defende criminosos. Ainda fará companhia ao Bolsonaro na cadeia", disse.

"Usar Sobral para atacar a mim, chega a ser patético! O idiota não sabe que 25.624 sobralenses foram testados até as 18h de ontem. Isso representa 12,2% da população, uma das taxas de testagem + altas do país. A taxa de mortalidade é de 2,5%, menor que a do Brasil, que é de 3,1%", acrescentou.

