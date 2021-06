"Ciro está parecido com Bolsonaro, misto de psicopatia e mau-caratismo", diz Marco Aurélio de Carvalho

O coordenador do grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, alerta que Ciro Gomes (PDT) é um dos grandes aliados do bolsonarismo no país. Declaração de Marco Aurélio se dá em resposta à fala do pedetista, que disparou ataques gratuitos a Fernando Haddad edit

247 - O coordenador do grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, afirmou que Ciro Gomes (PDT) é um dos grandes aliados do bolsonarismo no país. E que se comporta como um coronel da velha política ao proferir ataques ao ex-presidente Lula (PT) e a seus aliados. A entrevista foi concedida ao jornal Folha de S.Paulo, na coluna da jornalista Mônica Bergamo.

A jornalista esclarece que a declaração de Marco Aurélio se dá em resposta à fala do pedetista que, em entrevista ao humorista Rafinha Bastos, disse não ser obrigado "a votar em bandido". Ciro se referia ao pleito de 2018, quando ele optou por viajar a Paris, na França, enquanto o segundo turno das eleições era disputado entre Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

"Não vem com barulho. Não vale 'foi pra Paris', não. Eu fui para Paris e vou cem vezes todas as vezes que me obrigarem a votar em bandido. Eu não sou obrigado, eu sou um cidadão que escolho o meu candidato pela melhor proposta que ele representa", disse Ciro no programa de Bastos.

Carvalho ainda acrescentou que a esquerda não pode continuar tratando Ciro com generosidade. "Ele escolheu um campo para se alinhar, e infelizmente não é o campo progressista e muito menos o campo democrático", afirma.

