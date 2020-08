Ciro Gomes não acredita em PT sem Lula em 2022: ‘ele é candidatíssimo’

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) disse não acreditar que o PT vá disputar a eleição de 2022 sem o ex-presidente Lula, caso o STF julgue que Sérgio Moro foi parcial na sentença do triplex no Guarujá (SP). "Ele diz que pode haver outro candidato se houver outro nome com mais voto. Ora, então Lula é candidatíssimo", afirmou edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) disse não acreditar que o PT vá disputar a eleição de 2022 sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso o Supremo Tribunal Federal julgue que Sérgio Moro foi parcial na sentença do triplex no Guarujá (SP). De acordo com o pedetista, "Lula é especialista em engodo. Se aparecer alguém com mais voto do que o PT, ótimo. Não mudou nada".

"Ele diz que pode haver outro candidato se houver outro nome com mais voto. Ora, então Lula é candidatíssimo. Essa frase é aperfeiçoamento do engodo", afirmou Ciro. A entrevista foi publicada pela coluna do jornalista Guilherme Amado.

"Ele está percebendo a dificuldade do PT nas eleições municipais e precisa disso para segurar a debandada de partidos na órbita do PT, como o PCdoB. Ao fazer isso, está sinalizando para Boulos, Rui Costa, Jaques Wagner, Flavio Dino e eu. São os que têm pretensão e todos estamos caminhando para isolar ele", acrescentou.

De acordo com o ex-presidenciável pelo PDT, uma candidatura de Lula fortaleceria Jair Bolsonaro. "A candidatura dele (de Lula) aperfeiçoa o antagonismo que Bolsonaro precisa para se eleger", afirmou.

O ex-governador do Ceará também minimizou o crescimento da popularidade de Bolsonaro. "Não sobrevive. Isso é ondinha. Ele permanece com a pior avaliação de todos os presidentes eleitos da redemocratização", disse.

