Ciro Gomes testa positivo para Covid e decide suspender campanha

Pedetista informou que está com sintomas leves mas, por precaução, vai suspender a agenda de campanha edit

247 - O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo candidato nesta segunda-feira (9) através do Twitter.

O pedetista informou que está com sintomas leves mas, por precaução, vai suspender a agenda de campanha. Ciro Gomes, no entanto, disse que vai participar, de forma remota, de evento marcado para esta terça-feira (10), no Rio de Janeiro.

“Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #CIROGAMES, amanhã, direto de minha casa”.

Ciro Gomes pediu que as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias também façam o teste.

"Peço aos que tiveram contato mais próximo comigo, nos últimos dias, que façam seus testes mesmo se não estiverem apresentando sintomas. E recomendo a todos que se cuidem, pois a pandemia não acabou!"

