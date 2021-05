Ciro Gomes volta a agredir Lula e reafirma sua aliança pela direita com ACM Neto, do DEM

“Vou pra cima de Lula, maior corruptor da história brasileira”, afirmou o político do PDT, que tem 6% no Datafolha e diz que irá superar Jair Bolsonaro, que tem 23%, para disputar o segundo turno com o ex-presidente, que conta com 41% edit

247 – O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que tem 6% na mais recente pesquisa Datafolha, contra 41% do ex-presidente Lula e 23% de Jair Bolsonaro, tem se preocupado mais em atacar o ex-presidente do que o atual governante de extrema-direita no Brasil. Foi o que ele voltou a fazer nesta segunda-feira, em entrevista publicada no jornal Valor Econômico. “Vou pra cima de Lula, maior corruptor da história brasileira”, afirmou.

Ciro afirma que irá superar Jair Bolsonaro para disputar o segundo turno com o ex-presidente. Na entrevista, ele também reforçou sua aliança com ACM Neto, presidente do DEM, um dos principais partidos da direita brasileira. "O nosso candidato na Bahia é ACM Neto (DEM) e postulamos participar da chapa", afirmou. Na Bahia, portanto, Ciro tentará quebrar uma hegemonia de quatro governos progressistas consecutivos do PT, com Jaques Wagner e Rui Costa.

Ciro voltou ao assumir um discurso cada vez mais próximo ao da extrema-direita e mentiu ao falar de economia. "Quem arrebentou a economia brasileira, as contas do país foi o Lula, o lulopetismo", disse ele. Na realidade, nos governos petistas, a dívida interna foi reduzida e o Brasil acumulou recordes de reservas internacionais. O pedetista também defendeu a contratação do marqueteiro João Santana, que foi processado na Lava Jato e fez acordo de delação premiada. "Ele é o melhor do mundo. Em nove campanhas presidenciais que fez, venceu oito", afirmou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.