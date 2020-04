Claro que relação do presidente com parlamento não é boa, diz Maia sobre Bolsonaro

"Claro que a relação do presidente com parlamento não é boa. Todo dia recebe uma fake news atacando o parlamento", disparou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, referindo-se a Jair Bolsonaro edit

247 - Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados, afirmou nesta terça-feira que a relação do presidente Jair Bolsonaro com o congresso não é boa. O comentário foi feito durante um debate online sobre os desafios econômicos a longo prazo diante da pandemia do novo coronavírus.

"Claro que a relação do presidente com parlamento não é boa. Todo dia recebe uma fake news atacando o parlamento, Mandetta [Ministro da Saúde]. Acho que esqueceram a polarização com o PT [Partido dos Trabalhadores] e atacam o parlamento", afirmou

