Com rejeição crescente, Ciro Gomes diz que o povo brasileiro pode tirá-lo da disputa presidencial

Apoie o 247

ICL

247 – Com rejeição crescente e cada vez mais próxima da de Jair Bolsonaro, o presidenciável Ciro Gomes apontou uma hipótese para sair da disputa presidencial, num tweet publicado em sua rede. Ciro disse que não pretende desistir, mas que o povo pode tirá-lo da disputa. Sem aliados, ele tem tido dificuldades para construir palanques nos estados. Confira seu post:

Minha pré-candidatura é sim pra valer. Não estou nessa porque é fácil, tenho experiência o suficiente pra saber o quão difícil é. Mas também tenho muita humildade pra apostar na inteligência da nossa gente. Então não tem nada que me tire dessa disputa a não ser o povo brasileiro. — Ciro Gomes (@cirogomes) July 6, 2022

Pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial, divulgada nesta quarta-feira (6) mostra que o pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, se aproxima de Jair Bolsonaro (PL) no quesito rejeição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro lidera o ranking dos mais rejeitados, com 59%. Ciro Gomes aparece em seguida, com apenas quatro pontos de diferença: 55%. O ex-presidente Lula (PT), que lidera as intenções de voto, com 45%, aparece em terceiro lugar no quesito rejeição, com 41%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE